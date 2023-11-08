У мініспідниці з кристалів і "голому" топі: Кім Кардашян з'явилася у сміливому та гламурному образі

Зіркою цього заходу стала Кім Кардашян, оскільки зовсім нещодавно її бренд Skims розпочав співпрацю з цим брендом та випустила гламурну колекцію з кристалами та стразами.

Кардашян буквально засліплювала всіх присутніх на вечірці своїми топом та мініспідницею, що повністю складалися з великих кристалів і, відповідно, були повністю прозорими.

Вбрання зірки було з її спільної з брендом лінійки Swarovski x Skims. Топ одягався на голе тіло і мав під собою спеціальні силіконові присоски, які прикривали груди, але водночас створювали "голий" ефект, адже були тілесного кольору. Спідниця ж була без додаткових підспідниць — Кім просто одягла під низ бавовняні боксери в рубчик, теж від Swarovski x Skims.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Волосся суперзірка зібрала у високу зачіску, залишивши кілька пасем волосся спадати на обличчя, зробила свій улюблений макіяж і взула прозорі мюлі на підборах.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

На захід Кім теж приїхала не у простому автомобілі, а прикрашеному стразами.

Машина Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Ця поява на вечірці в Нью-Йорку відбулася наступного дня після того, як зірка сяяла в чорній готичній сукні з хрестами від бренду Chrome Hearts на премії CFDA Fashion Awards.

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