У мініспідниці з лелітками та на підборах: німецька топмодель Тоні Гаррн на модному шоу в Мілані

Зірка підкреслила стрункі ноги коротким вбранням і шпильками.
Німецька топмодель Тоні Гаррн з'явилася на Тижні моди в Мілані в ефектному та гламурному мінівбранні. Зірка відвідала показ бренду Alberta Ferretti весна-літо 2024 року.
На Тоні була блуза кольору шампанського на ґудзиках, з довгими рукавами, повністю розшита лелітками, яку вона поєднала з мініспідницею, розшитою бісером і теж лелітками.
Також модель доповнила лук мінісумкою й мюлями на шпильках. Волосся Тоні трохи накрутила і просто розпустила, а ось макіяж на її обличчі був лаконічним і без яскравих акцентів.
А зовсім нещодавно Тоні з'являлася на відкритті Венеційського кінофестивалю. Тоді на дівчині була розкішна срібна сукня також від бренду Alberta Ferretti.
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