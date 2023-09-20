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У мініспідниці з лелітками та на підборах: німецька топмодель Тоні Гаррн на модному шоу в Мілані

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У мініспідниці з лелітками та на підборах: німецька топмодель Тоні Гаррн на модному шоу в Мілані

Тоні Гаррн / Фото: Getty Images

Зірка підкреслила стрункі ноги коротким вбранням і шпильками.

Німецька топмодель Тоні Гаррн з'явилася на Тижні моди в Мілані в ефектному та гламурному мінівбранні. Зірка відвідала показ бренду Alberta Ferretti весна-літо 2024 року.

На Тоні була блуза кольору шампанського на ґудзиках, з довгими рукавами, повністю розшита лелітками, яку вона поєднала з мініспідницею, розшитою бісером і теж лелітками.

Також модель доповнила лук мінісумкою й мюлями на шпильках. Волосся Тоні трохи накрутила і просто розпустила, а ось макіяж на її обличчі був лаконічним і без яскравих акцентів.

Тоні Гаррн / © Getty Images
Тоні Гаррн / Фото: Getty Images

А зовсім нещодавно Тоні з'являлася на відкритті Венеційського кінофестивалю. Тоді на дівчині була розкішна срібна сукня також від бренду Alberta Ferretti.

Тоні Гаррн / © Associated Press
Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
352
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