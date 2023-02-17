У мініспідниці з принтом "зебра" і кроптопі з металевою фурнітурою: гламурна Кеті Перрі сходила на шоу

38-річна співачка у стильному луку з'явилася у студії шоу Джиммі Кіммела.

Папараці заскочили Кеті Перрі у Лос-Анджелесі, коли вона йшла на шоу Jimmy Kimmel Live. В ефірі артистка розповіла про новий сезон телешоу American Idol.

Перрі мала гламурний вигляд. На ній був чорний кроптоп, прикрашений масивною блискучою фурнітурою, наче лелітки, і торочкою із ланцюжків. У ньому зірка змогла похизуватися пласким животом.

Зверху зірка одягла чорно-білий жакет оверсайз із принтом "зебра", який спустила з плеч.

Кеті Перрі / Фото: Getty Images

Верх Кеті поєднала з мініспідницею з таким самим анімалістичним принтом і розрізом. Взута вона була у чорні високі шкіряні ботфорти на шпильках.

Співачка зібрала волосся в пучок, одягла на обличчя чорні стильні окуляри, губи нафарбувала рожевою помадою, у вухах були срібні сережки.

Нагадаємо, раніше ми бачили Кеті Перрі у січні цьогоріч на галаконцерті G'Day USA Arts Gala у Лос-Анджелесі. Співачка з'явилася на доріжці у блискучому топі без кісточок кольору фольги і бальній спідниці від бренду Zimmermann.

Читайте також: