У мініспідниці з розрізом: співачка Розалія прогулялася містом у стильному луку

Співачку знову заскочили фотографи у "Великому яблуці".
Іспанська співачка та авторка пісень Розалія проводить зараз час у Нью-Йорку і вже кілька днів поспіль потрапляє під приціл папараці на різних локаціях. На Різдво, 25 грудня, зірку сфотографували на прогулянці Центральним парком, а вчора помітили у Брукліні.
Співачка вийшла з автомобіля та прямувала кудись у своїх справах. Одягнена вона була в чорну мініспідницю з розрізом і ніжно-рожеву видовжену сорочку.
Також Розалія одягла вільну куртку на блискавці, на плечі в неї висіла чорна сумка, а в руці вона несла рожевий шарф. Волосся співачка розпустила, зробила ніжний макіяж, а також взула сатинові туфлі з ремінцями.
А ось раніше Розалію також сфотографували у престижному районі Трайбека, коли вона йшла вулицею. Водночас дівчина несла в руках коробку з великою піцою, а на спині у неї був оригінальний рюкзак із двоголовим ведмедем.
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