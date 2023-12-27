У мініспідниці з розрізом: співачка Розалія прогулялася містом у стильному луку

Іспанська співачка та авторка пісень Розалія проводить зараз час у Нью-Йорку і вже кілька днів поспіль потрапляє під приціл папараці на різних локаціях. На Різдво, 25 грудня, зірку сфотографували на прогулянці Центральним парком, а вчора помітили у Брукліні.

Співачка вийшла з автомобіля та прямувала кудись у своїх справах. Одягнена вона була в чорну мініспідницю з розрізом і ніжно-рожеву видовжену сорочку.

Також Розалія одягла вільну куртку на блискавці, на плечі в неї висіла чорна сумка, а в руці вона несла рожевий шарф. Волосся співачка розпустила, зробила ніжний макіяж, а також взула сатинові туфлі з ремінцями.

Розалія / Фото: Getty Images

А ось раніше Розалію також сфотографували у престижному районі Трайбека, коли вона йшла вулицею. Водночас дівчина несла в руках коробку з великою піцою, а на спині у неї був оригінальний рюкзак із двоголовим ведмедем.

Читайте також: