У мініспідниці з торочкою: Памела Андерсон продемонструвала розкішні ноги на показі Versace

55-річна зірка журналу Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" відвідала показ бренду Versace осінь-зима 2023-2024, який минув цього разу не в Мілані, а в Каліфорнії. Знаменитість була однією з гостей заходу та мала неймовірно стильний вигляд.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Памела обрала total black look, у якому поєднувала мініспідницю із водолазкою. Також вона одягла накидку, яка, як і спідниця, була розшита торочкою.

Доповнювали образ суперзірки висока та трохи недбала зачіска-пучок та стильні чорні сонцезахисні окуляри.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Також візажисти Памели зробили їй лаконічний макіяж у її улюбленому стилі – нафарбували губи ніжно-рожевою помадою, підкреслили очі та її фірмові брови-дуги. А ось взула Андерсон гостроносі слінгбеки, декоровані зав'язками та заклепками.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Востаннє на модному шоу Памела з'являлася у грудні минулого року, тоді вона відвідала показ колекції Jacquemus весна-літо 2023, що отримала назву Le Raphia (Рафія).

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