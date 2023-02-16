У мініспідниці з торочкою та білому блейзері: Лені Клум приїхала на модний показ

Лені Клум побувала на показі бренду Michael Kors. Дівчина одягла чорну блузку та асиметричну мініспідницю з квітковим принтом та торочкою. Зверху Лені накинула подовжений білий блейзер, а взута була в чорні босоніжки на підборах. У руках модель тримала маленький чорний клатч.

Лені Клум / Фото: Getty Images

Ми звернули увагу, що модель зробила нову зачіску. Вона пофарбувала волосся в більш натуральний русявий відтінок і зробила легке хвилясте укладання. Макіяж на обличчі дівчини був дуже легкий, вона трохи підкреслила очі і нафарбувала губи матовою матовою помадою. Мала Лені досить стильний вигляд.

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