У мініспідницях на ковзанах: Сінді Кроуфорд показала архівне фото з Ліндою Євангелістою

57-річна американська зірка та супермодель 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікувала серію знімків, зроблених ще на вершині її модельної кар'єри.

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На фото зірка знята зі своєю колегою – супермоделлю Ліндою Євангелістою. Дівчата позують на ковзанах на льоду. Вони одягнені в схожі білі костюми фігуристок з мініспідницями і блискучими вставками на грудях від Vera Wang.

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд сходила на вечірку до Майамі. Перед камерами Сінді з'явилася в жовтому комбінезоні, нюдових шкіряних босоніжках на підборах, а в руках тримала маленький бежевий клатч.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

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