ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
547
Час на прочитання
1 хв

У мініспідниці і з малюком на руках: вагітна Ріанна здивувала образом в Парижі

Ріанна, яка зараз вагітна своєю третьою дитиною, вкотре довела, що навіть у період очікування малюка потрібно бути собою і вбиратися так, як хочеться, як зручно і як велить вам ваша дівоча душа модниці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ріанна із сином

Ріанна із сином / © Getty Images

Зірку помітили папараці, коли вона вийшла з автомобіля і тримаючи сина Ріота на руках, продефілювала вулицею. Співачка та підприємниця йшла з малюком на показ чоловічого одягу AWGE сезону весна-літо 2026, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Ріанна була одягнена у мініспідницю зі складками, смугасту сорочку, високі шкарпетки від Miu Miu, туфлі зі шнурівкою та завершувала образ жовтою сумкою Dior з написами. Також вона одягла багато прикрас та розпустила волосся. Малюк Ріот був не менш стильним, ніж його мама-суперзірка, адже носив яскраві штани, куртку-косуху, білу футболку та кросівки. Для маленького модника це перший фешнпоказ.

Ріанна із сином / © Getty Images

Ріанна із сином / © Getty Images

У Парижі Ріанна також уже встигла відвідати шоу Модного дому Dior сезону весна-літо 2026, але не з сином, а з його батьком — своїм коханим ASAP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Маєрс. Пара з’явилася перед фотографами тримаючись за руки. Обоє були одягнені яскраво і в одному стилі.

Ріанна і ASAP Rocky / © Getty Images

Ріанна і ASAP Rocky / © Getty Images

Ріанна і ASAP Rocky / © Getty Images

Ріанна і ASAP Rocky / © Getty Images

Нагадаємо, що Ріанна вирішила оголосити про свою третю вагітність оригінально — вона відвідала Met Gala 2025, де продемонструвала досить великий живіт у стильному вбранні від бренду Marc Jacobs.

Рианна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Інстаграм Ріанни

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна и A$AP Rocky_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Рианна и ASAP Rocky_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
547
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie