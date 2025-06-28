У мініспідниці і з малюком на руках: вагітна Ріанна здивувала образом в Парижі

Ріанна із сином / © Getty Images

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Зірку помітили папараці, коли вона вийшла з автомобіля і тримаючи сина Ріота на руках, продефілювала вулицею. Співачка та підприємниця йшла з малюком на показ чоловічого одягу AWGE сезону весна-літо 2026, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Ріанна була одягнена у мініспідницю зі складками, смугасту сорочку, високі шкарпетки від Miu Miu, туфлі зі шнурівкою та завершувала образ жовтою сумкою Dior з написами. Також вона одягла багато прикрас та розпустила волосся. Малюк Ріот був не менш стильним, ніж його мама-суперзірка, адже носив яскраві штани, куртку-косуху, білу футболку та кросівки. Для маленького модника це перший фешнпоказ.

Ріанна із сином / © Getty Images

У Парижі Ріанна також уже встигла відвідати шоу Модного дому Dior сезону весна-літо 2026, але не з сином, а з його батьком — своїм коханим ASAP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Маєрс. Пара з’явилася перед фотографами тримаючись за руки. Обоє були одягнені яскраво і в одному стилі.

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Ріанна і ASAP Rocky / © Getty Images

Ріанна і ASAP Rocky / © Getty Images

Нагадаємо, що Ріанна вирішила оголосити про свою третю вагітність оригінально — вона відвідала Met Gala 2025, де продемонструвала досить великий живіт у стильному вбранні від бренду Marc Jacobs.

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