У мініспідниці і з відвертим декольте: акторка Чейз Інфініті у червоному вбранні прийшла на захід

Чейз Інфініті / © Getty Images

Реклама

Чейз Інфініті відвідала показ вистави Vulture: The Testaments/The Handmaid’s Tale, який відбувся у межах фестивалю Tribeca у театрі SVA у Нью-Йорку.

Для свого виходу знаменитість обрала ефектний монохромний образ у насиченому червоному кольорі. На Інфініті був ансамбль, який складався з мініспідниці й скульптурного корсетного верху з глибоким декольте, об’ємними драпірованими рукавами, виразною лінією талії та незвичайною конструкцією стегон, що додавала образу драматичності та авангардного настрою.

Чейз Інфініті / © Getty Images

Лук акторка доповнила слінгбеками червоного кольору металік на шпилькках. У вухах у Чейз були довгі золоті сережки з діамантами, на шиї — золотий ланцюжок з діамантовою підвіскою, а на руці — золота каблучка. Кучеряве волосся вона зібрала у високий хвіст з випущеними пасмами, зробила макіяж у натуральних відтінках та молочний манікюр.

Реклама

Нагадаємо, Чейз Інфініті відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards у рожевій сукні від Модного дому Louis Vuitton.

Новини партнерів