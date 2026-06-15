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- Шоу-бізнес
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У мініспідниці і з відвертим декольте: акторка Чейз Інфініті у червоному вбранні прийшла на захід
Акторка своїм яскравим образом привернула увагу публіки.
Чейз Інфініті відвідала показ вистави Vulture: The Testaments/The Handmaid’s Tale, який відбувся у межах фестивалю Tribeca у театрі SVA у Нью-Йорку.
Для свого виходу знаменитість обрала ефектний монохромний образ у насиченому червоному кольорі. На Інфініті був ансамбль, який складався з мініспідниці й скульптурного корсетного верху з глибоким декольте, об’ємними драпірованими рукавами, виразною лінією талії та незвичайною конструкцією стегон, що додавала образу драматичності та авангардного настрою.
Лук акторка доповнила слінгбеками червоного кольору металік на шпилькках. У вухах у Чейз були довгі золоті сережки з діамантами, на шиї — золотий ланцюжок з діамантовою підвіскою, а на руці — золота каблучка. Кучеряве волосся вона зібрала у високий хвіст з випущеними пасмами, зробила макіяж у натуральних відтінках та молочний манікюр.
Нагадаємо, Чейз Інфініті відвідала церемонію вручення премії Gotham Television Awards у рожевій сукні від Модного дому Louis Vuitton.