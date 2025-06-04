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- Шоу-бізнес
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У мініспідниці і знову без бюстгальтера: Дакота Джонсон у кокетливому луку завітала на розважальне шоу
35-річна акторка продемонструвала образ total black, у якому поєдналися стримана класика і сучасна зухвалість.
Дакота Джонсон завітала на «Вечірнє шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. У студії вона постала у кокетливому аутфіті.
На ній був чорний костюм із фактурної тканини. Він складався із приталеного жакета з відвертим вирізом, під яким не було бюстгальтера, та асиметричної мініспідниці, яка підкреслила її стрункі ноги. Вона мала спокусливий вигляд.
Образ Джонсон доповнила чорними капроновими колготами і чорними лакованими туфлями-човниками на шпильках.
У неї було розпущене волосся і макіяж із коричневою помадою. Лук Дакота заввершила лаконічними золотими прикрасами.
Нагадаємо, Дакота Джонсон вийшла у світ у боді з V-подібним декольте, яке просвічувалося. Під ним не було бюстгалтера.