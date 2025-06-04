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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1134
Час на прочитання
1 хв

У мініспідниці і знову без бюстгальтера: Дакота Джонсон у кокетливому луку завітала на розважальне шоу

35-річна акторка продемонструвала образ total black, у якому поєдналися стримана класика і сучасна зухвалість.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон завітала на «Вечірнє шоу» з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку. У студії вона постала у кокетливому аутфіті.

На ній був чорний костюм із фактурної тканини. Він складався із приталеного жакета з відвертим вирізом, під яким не було бюстгальтера, та асиметричної мініспідниці, яка підкреслила її стрункі ноги. Вона мала спокусливий вигляд.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Образ Джонсон доповнила чорними капроновими колготами і чорними лакованими туфлями-човниками на шпильках.

У неї було розпущене волосся і макіяж із коричневою помадою. Лук Дакота заввершила лаконічними золотими прикрасами.

Нагадаємо, Дакота Джонсон вийшла у світ у боді з V-подібним декольте, яке просвічувалося. Під ним не було бюстгалтера.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1134
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