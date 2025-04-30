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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

У мініспідниці та на пуантах: Джорджина Родрігес приміряла образ балерини

Дівчина здивувала своїх шанувальників новими знімками у Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджіна Родрігес

Джорджіна Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес продемонструвала у своєму Instagram несподіваний образ.

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Вона позувала у білому комплекті від бренду Alo, що складався з майки та мініспідниці у складку, та рожевої кофті на зав’язках. Образ Джорджина завершила пуантами, на яких навіть позувала біля верстата.

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Волосся Родрігес було заплетено у дві коси з рожевими стрічками.

Як з’ясувалося, у дитинстві Джорджина займалася балетом, тож такий образ для неї не випадковий.

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, Джорджина Родрігес — мати п’ятьох дітей, батько яких — португальський футболіст Кріштіану Роналду. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — вона є біологічною матір’ю. 7-річних близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Усією великою родиною вони живуть у Саудівській Аравії, де Кріштіану грає за футбольний клуб «Аль-Наср».

Раніше, нагадаємо, Джорджіна Родрігес у чорному бікіні позувала на пляжі.

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