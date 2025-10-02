- Дата публікації
У мініспідниці та на шпильках: зірка "Венздей" 23-річна Дженна Ортега відвідала показ Dior
Зірка підкреслила стрункі ноги коротким вбранням.
На Тижні моди в Парижі відбувся показ дебютної колекції нового креативного директора Dior Джонатана Андерсона. Підтримати дизайнера і стати свідками зародження нової ери Модного дому прийшла зірка серіалу «Венздей» — 23-річна Дженна Ортега.
Дівчина одягла мініспідницю з деніму і чорний жилет у мілітарі-естетиці з коміром-стійкою. Також вона розпустила волосся, одягла окуляри-авіатори і туфлі-човники на підборах. З аксесуарів Дженна вибрала срібні браслети, якими прикрасила зап’ястя.
Також показ відвідали такі зірки, як Дженніфер Лоуренс, Шарлотта Казірагі та Аня Тейлор-Джой. А ось на подіумі можна було побачити 17-річну доньку акторки Ніколь Кідман Сандей Роуз.
Нагадаємо, що Джонатан Андерсон став новим креативним директором Модного дому Dior після того, як цю посаду залишила модельєр Марія Грація К’юрі.