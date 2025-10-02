У мініспідниці та на шпильках: зірка "Венздей" 23-річна Дженна Ортега відвідала показ Dior

Дженна Ортега / © Getty Images

На Тижні моди в Парижі відбувся показ дебютної колекції нового креативного директора Dior Джонатана Андерсона. Підтримати дизайнера і стати свідками зародження нової ери Модного дому прийшла зірка серіалу «Венздей» — 23-річна Дженна Ортега.

Дівчина одягла мініспідницю з деніму і чорний жилет у мілітарі-естетиці з коміром-стійкою. Також вона розпустила волосся, одягла окуляри-авіатори і туфлі-човники на підборах. З аксесуарів Дженна вибрала срібні браслети, якими прикрасила зап’ястя.

Також показ відвідали такі зірки, як Дженніфер Лоуренс, Шарлотта Казірагі та Аня Тейлор-Джой. А ось на подіумі можна було побачити 17-річну доньку акторки Ніколь Кідман Сандей Роуз.

Нагадаємо, що Джонатан Андерсон став новим креативним директором Модного дому Dior після того, як цю посаду залишила модельєр Марія Грація К’юрі.