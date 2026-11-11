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- Шоу-бізнес
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У мініспідниці з хутром і на шпильках: дружина мільярдера Лорен Санчес привернула увагу стильним луком
Лорен Санчес, як завжди, мала чудовий вигляд.
Лорен Санчес Безос потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли залишала студію ранкового шоу CBS Mornings, де презентувала свою дитячу книжку «Муха, яка полетіла на Північний полюс».
Для телевізійного ефіру дружина засновника Amazon Джеффа Безоса обрала стильний образ у чорно-червоній гамі. На Лорен була чорна обтисла водолазка, яка чудово підкреслила її фігуру. Її вона поєднала з оригінальною мініспідницею, верхня частина якої була виконана з червоної фактурної тканини, а нижня — з чорного штучного хутра. Така комбінація кольорів і текстур зробила вбрання цікавим та ефектним.
Лук Санчес доповнила чорними капроновими колготками і лакованими гостроносими туфлями-човниками на шпильках.
Лорен зробила укладання з локонами і макіяж з глянцевим блиском на губах. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами, а у вухах — сережки з камінням. У руках Санчес тримала примірник своєї дитячої книжки.
Нагадаємо, Лорен Санчес у білій сукні міді на затин і з V-подібним декольте з’явилася на тенісному матчі.