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У мінісукні, чорному пальті і замшевих чоботях: Елізабет Дебікі на прогулянці Нью-Йорком
Австралійська акторка продемонструвала стильний осінній аутфіт у чорно-білій гамі.
Елізабет Дебікі зазнімкували папараці під час прогулянки районом Трайбека у Нью-Йорку.
Знаменитість продемонструвала стильний осінній аутфіт, у якому поєднала елегантність і жіночність. На ній була молочна мінісукня з прорізаними кишенями. Зверху Елізабет одягла довге чорне пальто з атласними лацканами, яке носила розстебнутим.
Вбрання акторка поєднала з чорними щільними колготками і високими замшевими чоботями з гострими носами на підборах.
Лук Дебікі доповнила чорною шкіряною сумкою і лаконічними золотистими сережками. У неї було укладання з мʼякими локонами і ніжний макіяж.
Нагадаємо, Елізабет Дебікі у леопардовому костюмі і з оголеним животом вийшла в світ.