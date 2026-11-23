Елізабет Дебікі / © Getty Images

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Елізабет Дебікі зазнімкували папараці під час прогулянки районом Трайбека у Нью-Йорку.

Знаменитість продемонструвала стильний осінній аутфіт, у якому поєднала елегантність і жіночність. На ній була молочна мінісукня з прорізаними кишенями. Зверху Елізабет одягла довге чорне пальто з атласними лацканами, яке носила розстебнутим.

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Елізабет Дебікі / © Getty Images

Вбрання акторка поєднала з чорними щільними колготками і високими замшевими чоботями з гострими носами на підборах.

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Лук Дебікі доповнила чорною шкіряною сумкою і лаконічними золотистими сережками. У неї було укладання з мʼякими локонами і ніжний макіяж.

Нагадаємо, Елізабет Дебікі у леопардовому костюмі і з оголеним животом вийшла в світ.

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