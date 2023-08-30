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У мінісукні дивного дизайну: Гайді Клум сяяла на червоній доріжці популярного талантшоу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У мінісукні дивного дизайну: Гайді Клум сяяла на червоній доріжці популярного талантшоу

Гайді Клум / Фото: Getty Images

На дизайн її сукні бренд надихнувся бурхливим нічним життям Нью-Йорка 70-х років.

Супермодель і телеведуча Гайді Клум з'явилася на прем'єрі нового сезону талантшоу America's Got Talent. Захід відбувся в місті Пасадена, що у штаті Каліфорнія.

На червоній доріжці відома модель викликала фурор своєю гламурною й доволі незвичайною мінісукнею від бренду Halpern. Вбрання було повністю розшите мерехтливими лелітками.

Сукня не мала бретельок, а ось вишивка на ній була виконана зелено-червоним і чорно-білим візерунками, що мало досить незвичайний вигляд. Доповнила образ Гайді сатиновими мюлями в принт "зебра" від Jessica Rich, яскравим макіяжем, укладанням і прикрасами. Також у зірки були традиційно розкішні манікюр та педикюр, які вона цього разу зробила червоним кольором.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

Детальніше Клум показала своє вбрання в ефектному відео, яке запостила в Instagram.

Вартість такої сукні зараз зі знижкою становить 660 доларів.

Сукня Гайді Клум / ©
Сукня Гайді Клум

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Дата публікації
Перегляди
460
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