У мінісукні, довгій шубі і на шпильках: Зої Салдана продемонструвала зимовий гламур

Зої Салдана / © Getty Images

Зої Салдана потрапила під приціл папараці біля студії NBC у Нью-Йорку. Акторка сходила на інтерв’ю, на якому розповіла ро знімання у третій частині легендарної франшизи Джеймса Кемерона «Аватар: Вогонь і попіл».

Акторка продемонструвала там своє бачення зимового гламуру у сучасній стилізації. На ній була чорна довга екошуба і чорна мінісукня з блискітками, яка підкреслила її стрункі ноги. Вбрання Зої доповнила чорними гостроносими лакованими туфлями на шпильках і чорною шкіряною сумкою.

Зої Салдана / © Getty Images

У Салдани була зачіска з локонами, ніжний мейкап, золоті сережки у вухах, а також каблучки на руках.

Нагадаємо, Зої Салдана на прем’єрі фільму «Аватар: Вогонь і попіл» у Китаї з’явилася у кремовій корсетній мереживній сукні від бренду Erdem.