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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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95
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1 хв

У мінісукні Dries Van Noten і на шпильках: Сідні Свіні помітили на побаченні з бойфрендом у Нью-Йорку

Між зніманнями у фільмі «Служниця» акторка проводить час зі своїм коханим.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Сідні Свіні і Скутер Браун

Сідні Свіні і Скутер Браун / © Getty Images

Акторка Сідні Свіні привернула загальну увагу, коли з’явилася на вулицях Нью-Йорка разом зі своїм бойфрендом Скутером Брауном. Пара трималася за руки та йшла з друзями в заклад Midnight.

Сідні обрала коротку чорну сукню від Dries Van Noten, яка залишала ноги відкритими. Дизайн сукні був виконаний як жакет одягнений поверх светра. 29-річна акторка поєднала вбрання з лаконічними чорними туфлями на шпильках і сонцезахисними окулярами в стилі 1990-х.

Сідні Свіні і Скутер Браун / © Getty Images

Сідні Свіні і Скутер Браун / © Getty Images

Своє довге волосся Сідні уклала в розкішні хвилі, а в макіяжі зробила ставку на бронзові відтінки, підкресливши вилиці. Тим часом музичний продюсер Скутер Браун обрав сірі штани чинос і светр відповідного світлого відтінку, створивши стильний парний образ.

Нагадаємо, що Сідні та Скутер познайомилися в червні 2025 року на розкішному весіллі Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції. До кінця того року їхня дружба переросла в романтичні стосунки. Хоча різниця у віці між закоханими становить 16 років, схоже, їхні стосунки залишаються міцними. Час разом вони проводять між зніманнями Сідні у другій частині фільму «Служниця».

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

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