У мінісукні і без нігтя: британська модель блиснула відвертим декольте і недоглянутим манікюром на прем'єрі фільму

Голлі Гокінс-Сміт обрала для свого виходу образ total black із пікантним акцентом.
Британська модель Голлі Гокінс-Сміт відвідала прем'єрний показ романтичної комедії "Червоний, білий і королівський синій" (Red, White & Royal Blue), який відбувся у готелі Mayfair у Лондоні.
Для заходу вона обрала безпрограшний варіант – маленьку чорну сукню. Вбрання чудово облягало струнку фігуру Голлі і мало відверте хвилясте декольте, яке підкреслило її сексуальні груди.
Аутфіт Гокінс-Сміт доповнила чорними лакованими туфлями, перлинним намистом із золотою деталлю на шиї і золотим браслетом-ланцюжком із зеленими квітами.
А от манікюр модель підвів. На одному пальці у Голлі не було нігтя – або зламала, або він відпав. Але це не завадило моделі почуватися впевненою і сексуальною.
Про фільм
"Червоний, білий і королівський синій" – фільм від режисера Метью Лопеса, заснований на однойменному романі Кейсі МакКвістон. У романтичній комедії зіграли: Тейлор Захар Перес, Ніколас Голіцин, Ума Турман, Кліфтон Коллінз мол., Стівен Фрай, Сара Шахі, Рейчел Гілсон, Еллі Бамбер та інші.
У центрі сюжету – син президента США Алекс Клермонт-Діас і британський принц Генрі, які мають багато спільного, але ставляться один до одного зі зневагою. Після публічного конфлікту, щоб уникнути негативних наслідків для своїх країн, хлопцям доводиться вдавати, що у них хороші стосунки. Поступово їхня вимушена дружба переростає у щось більше.
Читайте також:
- У кроптопі і екстремально короткій спідниці: американська модель на вулицях Лос-Анджелеса
- У кроптопі і мінішортах: ексмодель Victoria's Secret блиснула пласким животом і стрункими ногами
- У картатому бікіні і кроксах на шпильках: британська модель продемонструвала великі груди після 16 пластичної операції