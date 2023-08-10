У мінісукні і без нігтя: британська модель блиснула відвертим декольте і недоглянутим манікюром на прем'єрі фільму

Британська модель Голлі Гокінс-Сміт відвідала прем'єрний показ романтичної комедії "Червоний, білий і королівський синій" (Red, White & Royal Blue), який відбувся у готелі Mayfair у Лондоні.

Для заходу вона обрала безпрограшний варіант – маленьку чорну сукню. Вбрання чудово облягало струнку фігуру Голлі і мало відверте хвилясте декольте, яке підкреслило її сексуальні груди.

Голлі Гокінс-Сміт / Фото: Getty Images

Аутфіт Гокінс-Сміт доповнила чорними лакованими туфлями, перлинним намистом із золотою деталлю на шиї і золотим браслетом-ланцюжком із зеленими квітами.

А от манікюр модель підвів. На одному пальці у Голлі не було нігтя – або зламала, або він відпав. Але це не завадило моделі почуватися впевненою і сексуальною.

Голлі Гокінс-Сміт / Фото: Getty Images

Про фільм

"Червоний, білий і королівський синій" – фільм від режисера Метью Лопеса, заснований на однойменному романі Кейсі МакКвістон. У романтичній комедії зіграли: Тейлор Захар Перес, Ніколас Голіцин, Ума Турман, Кліфтон Коллінз мол., Стівен Фрай, Сара Шахі, Рейчел Гілсон, Еллі Бамбер та інші.

У центрі сюжету – син президента США Алекс Клермонт-Діас і британський принц Генрі, які мають багато спільного, але ставляться один до одного зі зневагою. Після публічного конфлікту, щоб уникнути негативних наслідків для своїх країн, хлопцям доводиться вдавати, що у них хороші стосунки. Поступово їхня вимушена дружба переростає у щось більше.

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