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У мінісукні і ботильйонах табі: учасниця "Холостяка-12" сходила на мистецьку виставку

У мінісукні і ботильйонах табі: учасниця "Холостяка-12" сходила на мистецьку виставку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
274
Час на прочитання
2 хв
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У мінісукні і ботильйонах табі: учасниця "Холостяка-12" сходила на мистецьку виставку

Вікторія Варлей/Instagram

Вікторія Варлей культурно провела вихідні.

Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – відвідала мистецьку виставку. Звідти вона поділилася знімками в Instagram.

Для походу до музею Варлей обрала чорну мінісукню з пікантним декольте і невеликим розрізом, яка підкреслила її стрункі ноги. Зверху вона одягла білий жакет у смужку.

Вікторія Варлей/Instagram / ©
Вікторія Варлей/Instagram

Лук вона доповнила чорними ботильйонами табі і чорною сумкою з крокодилячої шкіри.

Вікторія Варлей/Instagram / ©
Вікторія Варлей/Instagram

У дописі Віка розповіла, звідки вона бере енергію і що її надихає.

"Як і де ви черпаєте енергію і натхнення? Ви точно зустрічали людей у яких нескінченний заряд енергії, якою вони готові ділитися і постає питання де вони її беруть?

Насправді секретів не існує, для кожного це індивідуально, я надихаюсь подорожами, ранковими ритуалами, музеями і багато чим іншим.

Книги дуже сильний заряд натхнення, мабуть ви знаєте що деякі навіть змінюють повністю нашу свідомість. Не чекайте, що хтось із людей буде вас завжди заряджати, шукайте свій заряд енергії- пробуйте щось нове, наприклад зустріти світанок або спортивні заняття, які давно хотіли спробувати.

Головне бути у злагоді із самим собою і тоді вам легше буде знайти натхнення і заряд енергії", - написала акторка.

Нагадаємо, раніше Вікторія показала фото, на якому постала топлес і з косметичною маскою на обличчі.

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Дата публікації
Перегляди
274
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