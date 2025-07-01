- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 610
- Час на прочитання
- 1 хв
У мінісукні і чоботах на екстремально високих платформах: зірка соцмереж на показі бренду Marc Jacobs
Олівія Понтон коротким вбранням підкреслила стрункі ноги.
Зірка соцмереж і модель Олівія Понтон відвідала показ бренду Marc Jacobs, який відбувся у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.
Там дівчина з’явилася у чорній короткій сукні без бретельок, прикрашеній круглими деталями кольору металік. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Олівії.
Аутфіт Понтон доповнила чорними шкіряними чоботами на екстремально високих платформах і підборах. Модель зробила недбале укладання, макіяж із бежевою помадою, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила зап’ястя срібним годинником-змійкою.