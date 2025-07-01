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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
610
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні і чоботах на екстремально високих платформах: зірка соцмереж на показі бренду Marc Jacobs

Олівія Понтон коротким вбранням підкреслила стрункі ноги.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олівія Понтон

Олівія Понтон / © Getty Images

Зірка соцмереж і модель Олівія Понтон відвідала показ бренду Marc Jacobs, який відбувся у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

Там дівчина з’явилася у чорній короткій сукні без бретельок, прикрашеній круглими деталями кольору металік. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Олівії.

Олівія Понтон / © Getty Images

Олівія Понтон / © Getty Images

Аутфіт Понтон доповнила чорними шкіряними чоботами на екстремально високих платформах і підборах. Модель зробила недбале укладання, макіяж із бежевою помадою, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і прикрасила зап’ястя срібним годинником-змійкою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
610
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