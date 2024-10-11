У мінісукні і джинсових чоботах: Емма Ернан продемонструвала струнку фігуру на вулицях Лос-Анджелеса

Зірка реаліті у пікантному аутфіті прогулялася містом.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса.
Вона, як завжди, мала красивий вигляд. Емма вийшла на прогулянку у трикотажній обтислій сукні блакитного відтінку з білими смужками, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Її дівчина скомбінувала з чоботами у стилі весетерн – із деніму.
Аутфіт Ернан доповнила блакитною сумкою з логотипом Versace. У неї було гарне укладання з локонами, сонцезахисні окуляри, макіяж із шоколадною помадою і французький манікюр. Вуха Емма прикрасила золотими сережками, а руку – браслетом.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан у короткій білій сукні з блакитним квітковим принтом вигуляла собаку.
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