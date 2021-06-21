У мінісукні і кросівках: Емілі Ратаковскі на прогулянці з сином

30-річна модель тепер часто потрапляє під приціл фотографів під час прогулянок.
Емілі Ратаковскі зазнімкували вчора, 20 червня, під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Зірка штовхала візок пішохідним переходом, в якому перебував її син Сильвестр. На прогулянку Емілі одягла дуже коротку сукню на тонких бретельках, яку поєднала з білими кросівками, золотим ланцюгом на шиї і сонцезахисними окулярами.
Ратаковскі мала досить напружений вигляд, можливо, її син не хотів засинати у візку, і його мама нервувала.
Що ж стосується образу моделі, то такі короткі сукні зірка не вперше одягає на прогулянку з сином. Раніше Емілі з'являлася перед камерами в білій короткій сукні такого ж фасону, що підкреслює її струнку фігуру. Після народження дитини Емілі дуже швидко повернулася в форму.
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