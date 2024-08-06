У мінісукні і кросівках: Серена Вільямс із донькою сходила на спортивні змагання

42-річна екстенісистка разом зі старшою донькою побувала на фіналі з художньої гімнастики.
До об'єктивів папараці під час Олімпійських ігор у Парижі потрапила Серена Вільямс разом зі своєю 6-річною донькою Олімпією. Вони побували на жіночому командному фіналі з художньої гімнастики.
Екстенісистка була одягнена у чорну мінісукню в рубчик із короткими сітчатими рукавами, яку скомбінувала із синіми кросівками.
У вухах у неї були сережки-кільця, на шиї – золотий ланцюжок із діамантами, а на зап'ястях – діамантовий браслет і годинник.
На дівчинці була квіткова сукня з рюшами і білі кросівки.
Нагадаємо, Серена Вільямс відвідала вечірку у будівлі Louis Vuitton Foundation у чорному костюмі-трійці, що складався зі штанів-кльош зі стрілками, жилету з білими ґудзиками і жакету, який вона накинула на плечі.
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