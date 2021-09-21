У мінісукні і лакованих ботфортах: Alena Omargalieva в кліпі на нову пісню

У мінісукні і лакованих ботфортах: Alena Omargalieva в кліпі на нову пісню

TamerlanAlena випустили бенгер про нерозділене кохання.

Романтичний дует TamerlanAlena презентував кліп на нову пісню "Детка" — бенгер про нерозділене кохання. У синглі пара, дотримуючись звичної ліричної тематики, показала своє фірмове звучання у стилі діп-хаус.

Інструментал треку натякає на те, що внутрішні переживання можна вилікувати танцями.

TamerlanAlena/Прес-служба

"Це історія, знайома кожному до болю. Скільки красивих дівчат пролило сльози через нерозділене кохання? І скільки разів мама говорила: "До весілля заживе", а ми не вірили. Перші дні страждаємо, вмираємо і думаємо, що життя закінчене. Але цим треком ми хочемо допомогти кожній дівчинці, яка зараз переживає подібні почуття — жоден хлопець не вартий твоїх сліз, крихітко", — відзначили TamerlanAlena.

TamerlanAlena/Прес-служба

TamerlanAlena/Прес-служба

Пісня "Детка", як і дві попередні — "Святая вода" і "Хочешь", була створена у тандемі з саунд-продюсером Сергієм Рановим.

У відеороботі Alena Omargalieva з'явилася у сексуальному образі. Вона підкреслила струнку фігуру зеленою мінісукнею з драпуванням.

TamerlanAlena/Прес-служба

Вбрання артистка поєднала з чорними лакованими ботфортами на підборах. Волосся вона зібрала в високий пучок, випустивши спереду пасма. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри.

TamerlanAlena/Прес-служба

Тамерлан був одягнений у темно-синю сорочку і штани. Лук він завершив чорними окулярами.

TamerlanAlena/Прес-служба

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