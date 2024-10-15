У мінісукні і леопардових туфлях: красива Оля Полякова похизувалася стрункими ногами

Артистка в ефектному вбранні заінтригувала новою піснею.
Оля Полякова опублікувала в Instagram відео, на якому продемонструвала кокетливий образ і заспівала свою нову пісню.
Артистка постала у чорній мінісукні з рукавами-кльош і вирізами на талії. У цьому вбранні Оля похизувалася стрункими ногами.
Аутфіт співачка доповнила леопардовими туфлями на шпильках. У неї було гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і золотисті сережки у вухах.
До речі, нову пісню Олі Полякової можна буде почути на її великому концерті у Палаці спорту в її "офіційний" день – 26 жовтня.
Виступ Олі стане квінтесенцією нового українськомовного репертуару за останні 2,5 роки. Режисером шоу, як і попередніх, став Герман Нєнов.
Шоу Полякової буде відрізнятися від попередніх насамперед своєю тональністю. Якщо вам останнім часом не вистачало танцювального вайбу, характерного для Олі, ви нарешті його побачите у новій концертній програмі, до якої увійдуть нові хіти від шведських композиторів і майбутній, вже другий, українськомовний альбом.
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