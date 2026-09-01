У мінісукні і на підборах: Клаудія Шиффер з’явилася на похороні PR-директорки Dior

Клаудія Шиффер / © Getty Images

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Клаудія Шиффер побувала на похороні директорки зі зв’язків із громадськістю Модного дому Dior Матильди Фав’є, який відбувся у церкві Сен-Сюльпіс у Парижі.

Супермодель зʼявилася там у чорній мінісукні із закритою горловиною, рукавами три чверті та акцентними плечима. Ліф вбрання прикрашали два вертикальні ряди обтягнутих тканиною ґудзиків, а занижена лінія талії переходила у коротку багатошарову спідницю.

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Клаудія Шиффер / © Getty Images

Сукню Шиффер поєднала із щільними чорними колготками та чорними гостроносими туфлями з бантиками і на невисоких підборах. Завершували ансамбль невелика чорна стьобана сумка Dior на золотому ланцюжку, сонцезахисні окуляри, лаконічні каблучки і тонкий браслет. У неї біло хвилясте укладання і макіяж з блідо-кораловим контуром на губах.

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Клаудія Шиффер / © Getty Images

Нагадаємо, на церемонії прощання також побували перша леді Франції Бріжит Макрон, гендиректор Christian Dior Couture Дельфін Арно, представники родин Бурбонів, Савойських, Казірагі та інші.

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