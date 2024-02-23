В мінісукні і на шпильках: британська модель продемонструвала стрункі ноги на Тижні моди в Мілані

Британська модель африканського походження Алек Век продемонструвала кокетливий образ на показі бренду Tom Ford, який відбувся у межах Міланського тижня моди.

Вона була одягнена в мінісукню світло-лавандового відтінку з американською проймою, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Алек Век / Фото: Getty Images

Вбрання Алек скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках із золотою фурнітурою та чорною сумкою з крокодилячої шкіри на золотому ланцюжку.

Век була з короткою стрижкою, масивними сонцезахисними окулярами і блиском на губах.

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