У мінісукні і на шпильках: Оля Цибульська в ефектному образі прийшла на конкурс краси

Артистка коротким вбранням підкреслила стрункі ноги.

Оля Цибульська відвідала конкурс краси "Міс Львів", який відбувся в Оперному театрі.

Для такої події співачка обрала ефектний образ, в якому вона влаштувала невеликий фотосет на тлі театру і всередині на сходах.

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

На ній була чорна мінісукня з флористичною вишивкою, яка чудово підкреслила її стрункі ноги та фігуру.

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

Вбрання зірка доповнила чорними атласними об'ємними рукавами та туфлями з квітковими аплікаціями на шпильках.

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

Волосся вона красиво уклала і прикрасила зачіску білими квітами. До речі, Оля зізнавалася раніше, що квіти у волоссі є обов'язковим аксесуаром її аутфітів.

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

Вечірній макіяж з акцентом на червоній помаді завершив розкішний образ Цибульської.

У дописі Оля поділилася міркуваннями про конкурси краси:

"Конкурси краси: за чи проти? І чому? Я ніколи не була на конкурсах краси. Щиро думала, що не для мене.⠀90-60-90 були тільки цифрами з модельних глянців. Бюст - тренд 2021: "не росло".⠀І Белла Хадід ніколи не була на мене схожа, а я на неї теж. Я подобалась собі в дзеркалі, часто чула компліменти, але не сприймала їх всерйоз. Красивою почувалась і почуваюсь. Вдома і на сцені. Сьогодні випросила у Міс корону. Приміряти. Вона важка і тисне в голову. Ти красива, коли відчуваєш себе такою. І неважливо, що думають інші".

Нагадаємо, Цибульська на одному із заходів вийшла на червону доріжку у ніжному діловому луці. На ній була елегантна світла блузка та бежеві широкі шорти з чорним поясом.

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