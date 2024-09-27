У мінісукні і на шпильках: племінниця Джулії Робертс в образі lady in red зібралася на івент

33-річна Емма Робертс у всьому червоному вийшла у світ.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила племінниця Джулії Робертс – Емма Робертс. Дівчина в образі lady in red йшла на один із івентів.

На ній була мінісукня від польського бренду Magda Butrym з довгими рукавами, драпуванням на спідниці і накидкою, яка додавала її аутфіту нотку драматизму. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Емми.

Емма Робертс / Фото: Getty Images

Лук вона доповнила червоними замшевими туфлями на шпильках від Gianvito Rossi.

Робертс розпустила волосся, зробила макіяж із червоною помадою, вуха прикрасила золотими сережками-кліпсами, а на пальці красувалася каблучка з великим каменем.

Нагадаємо, Емма Робертс на галаконцерт Gala One у Сен-Тропе одягла лаконічну чорну сукню від бренду Fendi з оголеними плечами і рюшами по обидва боки на спідниці.

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