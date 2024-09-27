У мінісукні і на шпильках: племінниця Джулії Робертс в образі lady in red зібралася на івент

33-річна Емма Робертс у всьому червоному вийшла у світ.
До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила племінниця Джулії Робертс – Емма Робертс. Дівчина в образі lady in red йшла на один із івентів.
На ній була мінісукня від польського бренду Magda Butrym з довгими рукавами, драпуванням на спідниці і накидкою, яка додавала її аутфіту нотку драматизму. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Емми.
Лук вона доповнила червоними замшевими туфлями на шпильках від Gianvito Rossi.
Робертс розпустила волосся, зробила макіяж із червоною помадою, вуха прикрасила золотими сережками-кліпсами, а на пальці красувалася каблучка з великим каменем.
Нагадаємо, Емма Робертс на галаконцерт Gala One у Сен-Тропе одягла лаконічну чорну сукню від бренду Fendi з оголеними плечами і рюшами по обидва боки на спідниці.
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