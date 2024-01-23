У мінісукні і на шпильках: зірка "П'ятдесяти відтінків сірого" Дакота Джонсон продемонструвала стрункі ноги на шоу

34-річна акторка у маленькій чорній сукні прийшла на інтерв'ю до Джиммі Фелона.

Зірка "П'ятдесяти відтінків сірого" Дакота Джонсон завітала на "Вечірнє шоу" з Джиммі Фелоном у Нью-Йорку.

У студії акторка з'явилася у чорній обтислій мінісукні без бретельок від бренду Wardrobe NYC і чорних капронових колготах. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру і ноги.

Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

Аутфіт Дакота доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках, кулоном-камінцем на чорному шнурку від Belperron і золотою каблучкою у вигляді змії.

Джонсон зробила гарне укладання з локонами, макіяж із помадою шоколадного відтінку і нюдовим манікюром.

Нагадаємо, на 17-й щорічний обід Фонду дослідження депресії Дакота Джонсон прийшла в образі від Gucci. На ній був бежевий жакет оверсайз, біла сорочка і чорні шкіряні штани.

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