У мінісукні і пітонових туфлях: папараці заскочили доньку Кейт Мосс на Тижні моди у Лондоні

Ліла Мосс / © Getty Images

Лілу Мосс папараці заскочили, коли вона приїхала на вечірку після фешншоу бренду Burberry, який відбувся у межах Лондонського тижня моди.

Модель вийшла з автівки у чорній мінісукні, яка підкреслила її стрункі ноги, і бежевому тренчі з плетінням і коричневим тканинним поясом-зав’язками.

Аутфіт Ліла доповнила пітоновими туфлями і чорною сумочкою із золотою фурнітурою. У неї було розпущене волосся і ніжний макіяж на обличчі.

Нагадаємо, Ліла Мосс у кокетливому образі від Chrome Hearts сходила на вечірку Vogue World до Chateau Marmont.