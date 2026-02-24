- Дата публікації
У мінісукні і пітонових туфлях: папараці заскочили доньку Кейт Мосс на Тижні моди у Лондоні
23-річна модель, донька Кейт Мосс і пікантному луку сходила на афтепаті.
Лілу Мосс папараці заскочили, коли вона приїхала на вечірку після фешншоу бренду Burberry, який відбувся у межах Лондонського тижня моди.
Модель вийшла з автівки у чорній мінісукні, яка підкреслила її стрункі ноги, і бежевому тренчі з плетінням і коричневим тканинним поясом-зав’язками.
Аутфіт Ліла доповнила пітоновими туфлями і чорною сумочкою із золотою фурнітурою. У неї було розпущене волосся і ніжний макіяж на обличчі.
