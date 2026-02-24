ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
21
1 хв

У мінісукні і пітонових туфлях: папараці заскочили доньку Кейт Мосс на Тижні моди у Лондоні

23-річна модель, донька Кейт Мосс і пікантному луку сходила на афтепаті.

Аліна Онопа
Ліла Мосс

Ліла Мосс / © Getty Images

Лілу Мосс папараці заскочили, коли вона приїхала на вечірку після фешншоу бренду Burberry, який відбувся у межах Лондонського тижня моди.

Модель вийшла з автівки у чорній мінісукні, яка підкреслила її стрункі ноги, і бежевому тренчі з плетінням і коричневим тканинним поясом-зав’язками.  

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

Аутфіт Ліла доповнила пітоновими туфлями і чорною сумочкою із золотою фурнітурою. У неї було розпущене волосся і ніжний макіяж на обличчі.

Нагадаємо, Ліла Мосс у кокетливому образі від Chrome Hearts сходила на вечірку Vogue World до Chateau Marmont.

21
