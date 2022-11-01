У мінісукні і шахових колготах: Катерина Кухар похизувалася стрункими ногами

Катерина Кухар опублікувала в Instagram красиву світлину з нової фотосесії. Балерина постала в образі total black.

На ній була дуже коротка сукня з пишними рукавами і пікантним декольте. Її Катя скомбінувала з колготами із шаховим принтом. Свій лук вона доповнила зібраним хвостом і випущеними спереду пасмами, а також ніжним макіяжем.

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Кухар граційно позувала фотографу і продемонструвала свої стрункі ноги.

"Але очі сліпі… Треба дивитися серцем", - підписала балерина світлину.

Нагадаємо, Катерина разом із чоловіком Олександром Стояновим поділилася своїми спогадами про початок війни для книжки Андрія Мероника "24.02". Це щоденник війни, у якому зібрані відверті історії і спогади підприємців, лікарів, блогерів та артистів. До книжки також увійшли одкровення Даші Астаф’євої, Tayanna, Roxolana, Дарії Ковтун, Євгена Хмари та інших.

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