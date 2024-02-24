У мінісукні і шкірянці з квіткою: Селена Гомес у кокетливому луку з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса

Артистка в образі total black сходила на розважальне шоу.

Селена Гомес потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" у Лос-Анджелесі.

Співачка обрала для свого виходу кокетливий аутфіт. На ній була чорна шкірянка із шкіряною квіткою на плечі і чорна мінісукня, яка складалася з пишної спідниці і прозорого верху із зображенням східного дракона. Талію зірка підкреслила чорним поясом із золотою пряжкою.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Лук Гомес доповнила капроновими колготами, чорними шкіряними ботфортами на шпильках і чорною сумкою із золотою фурнітурою.

Артистка зробила милу зачіску, прикрасивши її чорним бантом-стрічкою, і макіяж із чорними стрілками. У вухах були довгі сережки з камінням.

Нагадаємо, Селена Гомес у прозорій сукні, розшитій 450 тисячами паєток, з'явилася на премії Emmy Awards у Лос-Анджелесі.

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