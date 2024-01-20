У мінісукні і з діркою на колготах: із Ешлі Робертс стався конфуз дорогою з роботи

Ведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls у порваних колготах вийшла з радіоефіру.

Папараці заскочили Ешлі Робертс, коли вона вийшла з офісу у Лондоні, де веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Ведуча, як завжди, ретельно підібрала для свого виходу стильний образ. На ній була трикотажна чорна мінісукня в рубчик і чорна шкірянка. На плечі Робертс накинула тепле чорне пальто. Взута вона була у чорні шкіряні чоботи на стійких підборах.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

І все було б ідеально, якби не капронові колготи, які підвели Ешлі. Вони порвалися і ведуча засвітила велику дірку зі стрілками на внутрішній частині стегна. Але це зовсім не бентежило знаменитість, вона сміливо йшла й усміхалася фотографам.

Робертс мала зачіску , зібрану ззаду, чорні окуляри на обличчі і чорну сумку із крокодилячої шкіри у руках.

Нагадаємо, раніше Ешлі Робертс продемонструвала класичний лук у стилі Barbiecore.

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