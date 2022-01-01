У мінісукні і з дівчатами у тигрових костюмах: Катерина Бужинська запалила у веселій компанії

У мінісукні і з дівчатами у тигрових костюмах: Катерина Бужинська запалила у веселій компанії

Співачка потішила фанів позитивним відео.

Катерина Бужинська привітала своїх підписників в Instagram з Новим роком веселим відео.

На ньому співачка з'являється у компанії сексуальних дівчат у тигрових костюмах. Вони із запалом танцювали на камеру.

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Сама ж артистка постала у кокетливій чорній мінісукні з пір'ям на плечах і подолі, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги. Вбрання вона доповнила чорними замшевими ботфортами на високих шпильках.

Сукня також мала пікантне декольте. Аутфіт Катя доповнила укладанням з локонами, ніжним макіяжем і довгими сережками.

"Бажаємо класного настрою у Новому році! Тигрики,вперед", - побажала зірка.

Бужинська потішила шанувальників також новорічним образом. Вона танцювала на тлі ялинки в ефектній золотій сукні по фігурі та з розкішними прикрасами на голові та шиї.

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"Наш творчий колектив увірвався в Новий Рік з піснями, танцями, концертами і сьогодні ми знову чекаємо зустрічі з улюбленим глядачем. Хочу привітати всіх моїх підписників з Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий 2022 рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у ваш дім.З любов'ю, ваша Катерина Бужинська", - побажала співачка.

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