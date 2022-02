Аліна Ляшук у красивому образі знялася у фотосесії.

Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Аліна Ляшук – показала в Instagram нові чорно-білі знімки з фотосесії.

Перед об'єктивом фотокамери красуня постала у мінісукні з одним рукавом від українського бренду Olya Mak. Аліна звабливо позувала на стільці.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

Ляшук доповнила свій аутфіт красивою зачіскою з локонами і макіяжем з стрілками.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

"Hello from the 90’th", - підписала фото дівчина.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

