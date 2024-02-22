У мінісукні і з новим укладанням: Дженніфер Еністон сяяла на церемонії

Дженніфер Еністон, яка відсвяткувала цього місяця 55-річчя, стала однією з гостей церемонії.

Вона вийшла на сцену, щоб вручити нагороду своєму колезі Адаму Сендлеру у номінації "Народна ікона". Для світського заходу зірка обрала маленьку чорну асиметричну сукню без бретельок та доповнила образ тонким золотим кольє на шиї.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Також у Еністон на зап'ясті був золотий браслет, нігті вона нафарбувала темно-червоним лаком і одягла каблучку з камінням. Акторка мала легкий вечірній макіяж, в якому вона підкреслила трохи очі і блиском нафарбувала губи, а також зробила укладання. Здається її стиліст з волосся Кріс Макміллан постарався і зробив Дженніфер ще коротшу стрижку, яка їй дуже пасує.

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як Еністон готувалася до церемонії та публікувала в Instagram фото зі свого будинку, де зібралася вся її команда.

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