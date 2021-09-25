У мінісукні і з пишною шевелюрою: Тіна Кунакі на Тижні моди в Мілані

Модель стала гостю на показі нової колекції Missoni.
У Мілані триває Тиждень моди, на який з'їхалися зірки і модниці з усього світу, щоб подивитися головні новинки від знаменитих дизайнерів. У п'ятницю, 24 вересня, відбулася презентація нової колекції бренду Missoni, а гостею показу стала французька модель і дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі.
Дівчина з'явилася в строкатій мінісукні з довгими рукавами, яку поєднала з оригінальними босоніжками-гладіаторами, які прикрашали фігурні підбори і стрази. Своє розкішне кучеряве волосся модель просто розпустила.
Цікаво, що показ, який відвідала Кунакі став дебютним для нового креативного директора бренду Missoni — дизайнера Альберто Калір. Але у модному бізнесі Альберто зовсім не новачок, адже працював в компанії Missoni близько 15 років, але тільки на інший посаді.
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