У мінісукні і з пишною шевелюрою: Тіна Кунакі на Тижні моди в Мілані

У мінісукні і з пишною шевелюрою: Тіна Кунакі на Тижні моди в Мілані

Модель стала гостю на показі нової колекції Missoni.

У Мілані триває Тиждень моди, на який з'їхалися зірки і модниці з усього світу, щоб подивитися головні новинки від знаменитих дизайнерів. У п'ятницю, 24 вересня, відбулася презентація нової колекції бренду Missoni, а гостею показу стала французька модель і дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі.

Дівчина з'явилася в строкатій мінісукні з довгими рукавами, яку поєднала з оригінальними босоніжками-гладіаторами, які прикрашали фігурні підбори і стрази. Своє розкішне кучеряве волосся модель просто розпустила.

Тіна Кунакі / Getty Images

Цікаво, що показ, який відвідала Кунакі став дебютним для нового креативного директора бренду Missoni — дизайнера Альберто Калір. Але у модному бізнесі Альберто зовсім не новачок, адже працював в компанії Missoni близько 15 років, але тільки на інший посаді.

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