У мінісукні і жакеті зі стразами: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" у стильному луку прогулялася Міланом

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – потішила підписників в Instagram новими знімками, на яких вона постала у стильному аутфіті.

Юля була одягнена у маленьку чорну сукню з пікантним декольте, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Зверху вона одягла чорний жакет зі стразами.

Юлія Бельченко / Фото: Instagram Юлії Бельченко

Образ "Зайка" доповнила чорними ботильонами. На очах у неї були окуляри, а на шиї – перлинне намисто. Волосся вона розпустила.

Юлія Бельченко / Фото: Instagram Юлії Бельченко

У цьому луку дівчина прогулялася Міланом і сфоторафувалася на тлі вітрини магазину.

Нагадаємо, раніше Юлія продемоснтрувала образ у рожевому костюмі з пір'ям на манжетах.

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