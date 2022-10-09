У мінісукні і жакеті зі стразами: фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" у стильному луку прогулялася Міланом

Юлія Бельченко показала світлини з Італії.
Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко "Зайка" – потішила підписників в Instagram новими знімками, на яких вона постала у стильному аутфіті.
Юля була одягнена у маленьку чорну сукню з пікантним декольте, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Зверху вона одягла чорний жакет зі стразами.
Образ "Зайка" доповнила чорними ботильонами. На очах у неї були окуляри, а на шиї – перлинне намисто. Волосся вона розпустила.
У цьому луку дівчина прогулялася Міланом і сфоторафувалася на тлі вітрини магазину.
Нагадаємо, раніше Юлія продемоснтрувала образ у рожевому костюмі з пір'ям на манжетах.
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