Квінта Брансон / © Associated Press

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Американська акторка, комікеса і сценаристка Квінта Брансон побувала на святкуванні виходу 100-го епізоду серіалу «Початкова школа Абботта», яке відбулося у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці зірка з’явилася у спокусливому образі. Вона одягла обтислу червону мінісукню на тонких бретельках із колаборації польського бренду Magda Butrym і H&M. Для акторки оригінальну модель довжини міді вкоротили.

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Квінта Брансон / © Associated Press

Вбрання мало глибоке декольте з фігурним вирізом і дві великі об’ємні троянди з тканини, які прикрашали чашечки ліфа. Щоправда, Брансон не надто вдало підібрала сукню, адже ліф був затісним і сильно перетискав її пишні груди. Через це навіть оригінальний квітковий декор не врятував ситуацію.

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Квінта Брансон / © Associated Press

Аутфіт Квінта доповнила червоними лакованими босоніжками на шпильках із тонкими ремінцями навколо щиколоток.

Квінта Брансон / © Associated Press

Акторці зробили зачіску в ретростилі – гладеньке каре з підкрученими назовні кінчиками, бічним проділом і кокетливим завитком на чолі. У макіяжі їй підкреслили очі чорними стрілками та пишними віями, на вилиці нанесли рум’яна і хайлайтер, а на губи – блиск із коричнево-ягідним контуром. У вухах Брансон були масивні сережки-кільця, а на руках – каблучки і ніжний манікюр.

Квінта Брансон / © Associated Press

До слова, своїм образом Квінта нагадувала культову мультиплікаційну героїню Бетті Буп. У травні акторка анонсувала роботу над повнометражним фільмом про цього персонажа, у якому зіграє головну роль.

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