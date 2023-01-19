У мінісукні із зеленим принтом: німецька блогерка Леоні Ганне відвідала модний показ

Фасон сукні підкреслив струнку фігуру знаменитості.
Німецька модна блогерка, зірка стритстайлу та інфлюенсерка – 42-річна Леоні Ганне, відвідала захід у Берліні – модний показ осінь-зима 2023 року бренду Marc Cain.
Модниця вибрала для своєї появи досить скромний образ порівняно з тими, які ми бачили на дівчині раніше.
Леоні одягла чорну мінісукню із зеленим флористичним принтом, яку доповнила великими сережками з торочкою зі стразів, яскравим макіяжем, а також квадратною сумкою та чорними ботфортами.
Увага варто звернути і на гарний манікюр дівчини, адже він був виконаний молочним відтінком із сріблястими блискітками.
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