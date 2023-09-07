У мінісукні із золотими квітами: Кендіс Свейнпоул на заході Victoria's Secret

Кендіс Свейнпоул відвідала захід Victoria's Secret World Tour 2023, який проходив у Мангеттен-центрі в Мідтауні у середу.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Associated Press

На рожевій доріжці Кендіс сяяла в чорній мінісукні з корсетом, крихітною спідницею-дзвіночком і золотою квітковою аплікацією. Її образ доповнили чорні туфлі-човники на підборах, золотий браслет на нозі та кілька каблучок на пальцях. Біляве волосся моделі було заплетене в тонку косу, а макіяж на обличчі був виконаний у теплих відтінках.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Associated Press

"Неймовірно повертатися. Приємно бачити старі обличчя, яких я не бачила багато років. Я чудово проводжу час!" – поділилася своїми враженнями Кендіс під час примірки 30 серпня. — "Я схвильована, трохи ностальгую… багато всього відбувається", — каже модель.

Нагадаємо, Кендіс почала працювати на бренд спідньої білизни 2007 року, а через шість років вона вперше одягла "Royal Fantasy Bra and Garter Belt" від Mouawad вартістю 10 мільйонів доларів, прикрашене 4200 дорогоцінним камінням і 52-каратним рубіном.

Цього року шанувальники бренду білизни зможуть подивитися шоу, яке повертається 26 вересня на Amazon Prime Video — тому ж стримері, який транслює модні феєричні шоу Ріанни Savage X Fenty.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Getty Images

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