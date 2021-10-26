У мінісукні із золотими вставками: розкішна Адріана Ліма на червоній доріжці з бойфрендом

Знаменитість продемонструвала ефектну лук.
Супермодель та колишній "янгол" білизняного бренду Victoria's Secret Адріана Ліма побувала на прем'єрі фільму "Минулої ночі у Сохо" в Лос-Анджелесі. Захід відбувався у нещодавно відкритому Музеї кіноакадемії.
Зірка сяяла на червоній доріжці в жовтій мінісукні AZZI & OSTA без бретельок і з ефектними вирізами, які прикрашали вставки розшиті золотими лелітками. Її аутфіт доповнили золотисті босоніжки та великі сережки у вухах. Особливого шику образу додав яскравий макіяж із темно-червоною помадою на губах. Волосся моделі було зібране в зачіску "кінський хвіст".
На захід Адріана прийшла зі своїм новим бойфрендом – продюсером Андре Леммерсом. Невідомо, де пара познайомилася, але про свої стосунки вони красиво оголосили, з'явившись разом на Венеційському кінофестивалі цього року.
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