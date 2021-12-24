У мінісукні кольору індиго і з пікантним декольте: Злата Огнєвіч поділилася порадами щодо розбору гардеробу

У мінісукні кольору індиго і з пікантним декольте: Злата Огнєвіч поділилася порадами щодо розбору гардеробу

"Холостячка" Огнєвіч приміряла яскраве вбрання від української дизайнерки.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" — Злата Огнєвіч – потішила фоловерів в Instagram новим ефектним аутфітом із фотосесії авторства Марини Малкіної.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Перед об'єктивом фотокамери співачка постала у короткій сукні кольору індиго від українського бренду GASANOVA.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Вбрання мало пишні рукави та пікантне глибоке декольте, яке додало луку сексуальності.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Огнєвіч зробили гладку зачіску, ніжний макіяж і прикрасили вуха довгими сріблястими сережками.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

У підписі до світлин Злата поділилася інсайтами щодо розбору свого гардеробу зі стилістом:

"Важливо підготуватися до приходу стиліста і розкласти речі (зазвичай стиліст надсилає ТЗ перед подібною зустріччю), а також виставити взуття та аксесуари. Якщо цього не зробити — у квартирі буде справжній погром (як у мене зараз).

Потрібен реальний профі, з хорошими кейсами, досвідом роботи з різними клієнтами, знанням різних брендів (не всі люблять/готові до одягу класу "люкс")

Після розбору гардеробу готуйтеся до того, що треба щось докупити. База хороших баєрів у стиліста - мастхев!

Якщо вже зважилися на зміни, йдіть до кінця та довіртеся.

Навіть якщо речі у хорошому стані, розлучайтеся без жалю, на їхнє місце прийдуть нові, актуальні + це ЗАВЖДИ нова енергія".

Раніше артистка продемонструвала у фотосеті зухвалий образ. Злата позувала у білих лакованих ботильйонах, білій мініспідниці та білому топі з лямками хрест-навхрест. Співачка похизувалася стрункою фігурою та пласким живітом.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

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