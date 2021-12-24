У мінісукні кольору індиго і з пікантним декольте: Злата Огнєвіч поділилася порадами щодо розбору гардеробу

"Холостячка" Огнєвіч приміряла яскраве вбрання від української дизайнерки.
Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" — Злата Огнєвіч – потішила фоловерів в Instagram новим ефектним аутфітом із фотосесії авторства Марини Малкіної.
Перед об'єктивом фотокамери співачка постала у короткій сукні кольору індиго від українського бренду GASANOVA.
Вбрання мало пишні рукави та пікантне глибоке декольте, яке додало луку сексуальності.
Огнєвіч зробили гладку зачіску, ніжний макіяж і прикрасили вуха довгими сріблястими сережками.
У підписі до світлин Злата поділилася інсайтами щодо розбору свого гардеробу зі стилістом:
"Важливо підготуватися до приходу стиліста і розкласти речі (зазвичай стиліст надсилає ТЗ перед подібною зустріччю), а також виставити взуття та аксесуари. Якщо цього не зробити — у квартирі буде справжній погром (як у мене зараз).
Потрібен реальний профі, з хорошими кейсами, досвідом роботи з різними клієнтами, знанням різних брендів (не всі люблять/готові до одягу класу "люкс")
Після розбору гардеробу готуйтеся до того, що треба щось докупити. База хороших баєрів у стиліста - мастхев!
Якщо вже зважилися на зміни, йдіть до кінця та довіртеся.
Навіть якщо речі у хорошому стані, розлучайтеся без жалю, на їхнє місце прийдуть нові, актуальні + це ЗАВЖДИ нова енергія".
Раніше артистка продемонструвала у фотосеті зухвалий образ. Злата позувала у білих лакованих ботильйонах, білій мініспідниці та білому топі з лямками хрест-навхрест. Співачка похизувалася стрункою фігурою та пласким живітом.
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