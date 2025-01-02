У мінісукні кольору індиго з пікантним декольте: переможниця "Холостяка-13" продемонструвала ефектний лук

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь потішила підписників в Instagram Stories новим селфі, на якому продемонструвала гарний образ.

Інна постала у блискучій мінісукні кольору індиго з довгими рукавами, пікантним декольте і розрізом.

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

Аутфіт Бєлєнь доповнила хвилястою зачіскою з випущеними спереду пасмами, макіяжем із чорними стрілками і блискучими тінями. Вуха вона прикрасила сережками-ланцюжками.

На знімку дівчина написала: "Плани на 2025 рік" і додала посилання на свій TikTok.

Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь показала фоловерам фото топлес.

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