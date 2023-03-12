У мінісукні кольору лайма: акторка Флоренс П'ю з'явилася на вечірці у Лос-Анджелесі

Зірка фільмів "Не хвилюйся, серденько" та "Маленькі жінки" продемонструвала гламурний образ.
95-та церемонія нагородження премією "Оскар" відбудеться в ніч проти 13 березня, тому протягом кількох днів перед цим щорічним заходом знаменитості активно відвідували різні вечірки пов'язані з церемонією. Наприклад, у п'ятницю, 10 березня, у готелі Sunset Tower у Лос-Анджелесі відбулася вечірка The CAA Pre-Oscar Party.
Однією із гостей заходу стала 27-річна акторка Флоренс П'ю. Зірка з'явилася в мінісукні кольору лайма від бренду Valentino.
Вбрання мало широкі бретельки, а також повністю було розшите лелітками, які імітували луску. Деякі з леліток були в сріблястому відтінку.
Образ акторка доповнила прикрасами із діамантами від Tiffany & Co., чорними туфлями на платформі та невеликою сумкою з логотипом Valentino, теж салатового кольору. Волосся вона зібрала у високий пучок.
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