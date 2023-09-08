У мінісукні кольору шампанського: колишня дівчина Леонардо Ді Капріо на вечірці у Венеції

У межах Венеційського кінофестивалю у місті на воді також відбулася вечірка Ciak "Saluta La Mostra", яку відвідало багато зіркових гостей. Зіркою, яка прикувала до себе погляди багатьох, стала 38-річна ізраїльська модель Бар Рафаелі.

Зірка з'явилася на заході у дуже короткій сукні кольору шампанського та з довгими розкльошеними рукавами. Єдиною окрасою цього однотонного вбрання стало глибоке квадратне декольте.

Доповнила образ Бар натуральним макіяжем з ластовинням, сатиновими туфлями на ремінцях і золотим комплектом прикрас від Cartier у вигляді леопарда.

Бар Рафаелі / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше модель також вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю в чорно-білій сукні від бренду Elisabetta Franchi. Вбрання привернуло увагу, оскільки у нього була дуже пом'ята накидка-шлейф на спині.

Бар Рафаелі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Бар Рафаелі — колишня кохана актора Леонардо Ді Капріо. Пара пробула у стосунках досить довго від 2006 до 2009 року. 2010 року пара офіційно оголосила про перерву, але влітку того ж року відновила спілкування. За чутками, вони навіть планували одружитися, однак у травні 2011 року остаточно розійшлися. Від 2015 року Бар одружена з бізнесменом Аді Езра, у подружжя троє дітей.

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