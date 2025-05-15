У мінісукні кольору хакі з драпуванням: Єва Лонгорія продемонструвала новий лук

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Каннський кінофестиваль за традицією насичений не лише кінопрем’єрами, а й світськими заходами, які відвідують знаменитості. Прямуючи на один із них, акторка Єва Лонгорія продемонструвала нове вбрання. Її помітили у другий день кінофестивалю біля готелю Martinez.

Лонгорія одягла коротку трикотажну сукню з драпуванням, горловиною і довгими рукавами. Це вбрання вона доповнила золотистими босоніжками на підборах і зачіскою, з якої вибивалися кілька пасом волосся.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Цей образ акторка продемонструвала лише за кілька годин до того, як вийшла на червону доріжку 78-го Каннського кінофестивалю перед прем’єрою шпигунського бойовика «Місія неможлива: Фінальна розплата». Дивитися продовження франшизи 50-річна Єва прийшла в гарному смарагдовому вбранні від Elie Saab.

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Єва Лонгорія / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press