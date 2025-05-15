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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні кольору хакі з драпуванням: Єва Лонгорія продемонструвала новий лук

Акторка цього року — одна з головних зірок Канн, а також головна модниця. За кілька днів у Франції вона встигла продемонструвати не лише вечірні сукні, а й повсякденні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Getty Images

Каннський кінофестиваль за традицією насичений не лише кінопрем’єрами, а й світськими заходами, які відвідують знаменитості. Прямуючи на один із них, акторка Єва Лонгорія продемонструвала нове вбрання. Її помітили у другий день кінофестивалю біля готелю Martinez.

Лонгорія одягла коротку трикотажну сукню з драпуванням, горловиною і довгими рукавами. Це вбрання вона доповнила золотистими босоніжками на підборах і зачіскою, з якої вибивалися кілька пасом волосся.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Цей образ акторка продемонструвала лише за кілька годин до того, як вийшла на червону доріжку 78-го Каннського кінофестивалю перед прем’єрою шпигунського бойовика «Місія неможлива: Фінальна розплата». Дивитися продовження франшизи 50-річна Єва прийшла в гарному смарагдовому вбранні від Elie Saab.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
229
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