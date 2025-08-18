- Дата публікації
У мінісукні кольору вершкового масла: Тіна Кароль в кокетливому луку знялася у фотосесії
Артистка у короткому вбранні від українського бренду продемонструвала струнку фігуру.
Тіна Кароль знялася у новій стильній фотосесії та показала найкращі кадри в Instagram.
Перед об’єктивом фотокамери артистка постала в кокетливому образі. На ній була мінісукня трендового кольору вершкового масла від українського бренду Vishni, яка підкреслила її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.
Вбрання було без рукавів, мало вирізи і драпування з «хвостом» на спідниці. Під сукню зірка одягла нюдову білизну.
Аутфіт Кароль доповнила темно-оливковими босоніжками з принтом і на шпильках.
Тіна зробила улюблену зачіску «Мальтінка», ніжний макіяж і молочний манікюр. Лук вона завершила стильними окулярами.
«Ти напросився на скандал», — написала співачка в дописі.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль похизувалася стрункою фігурою у білій мініатюрній сукні з високою горловиною і без рукавів.