Шоу-бізнес
522
1 хв

У мінісукні кольору вершкового масла: Тіна Кароль в кокетливому луку знялася у фотосесії

Артистка у короткому вбранні від українського бренду продемонструвала струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль

Тіна Кароль

Тіна Кароль знялася у новій стильній фотосесії та показала найкращі кадри в Instagram.

Перед об’єктивом фотокамери артистка постала в кокетливому образі. На ній була мінісукня трендового кольору вершкового масла від українського бренду Vishni, яка підкреслила її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Тіна Кароль / Фото: Nataliia Kurgan

Тіна Кароль / Фото: Nataliia Kurgan

Тіна Кароль / Фото: Nataliia Kurgan

Тіна Кароль / Фото: Nataliia Kurgan

Вбрання було без рукавів, мало вирізи і драпування з «хвостом» на спідниці. Під сукню зірка одягла нюдову білизну.

Тіна Кароль / Фото: Nataliia Kurgan

Тіна Кароль / Фото: Nataliia Kurgan

Аутфіт Кароль доповнила темно-оливковими босоніжками з принтом і на шпильках.

Тіна Кароль / Фото: Nataliia Kurgan

Тіна Кароль / Фото: Nataliia Kurgan

Тіна зробила улюблену зачіску «Мальтінка», ніжний макіяж і молочний манікюр. Лук вона завершила стильними окулярами.

«Ти напросився на скандал», — написала співачка в дописі.

Тіна Кароль / Фото: Nataliia Kurgan

Тіна Кароль / Фото: Nataliia Kurgan

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль похизувалася стрункою фігурою у білій мініатюрній сукні з високою горловиною і без рукавів.

