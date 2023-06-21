У мінісукні на блискавці і з блакитними пасмами волосся: стильна Наомі Кемпбелл відвідала фешншоу у Парижі

Модель в образі від Louis Vuitton прийшла на модний івент.

Наомі Кемпбелл стала гостею показу чоловічої колекції бренду Louis Vuitton, який відбувся у Парижі. Це дебютна колекція новоспеченого креативного директора Модного дому – репера і дизайнера Фаррелла Вільямса.

Наомі з'явилася там у коричневому вбранні з логотипом LV, який складався із жакету і мінісукні на блискавці. Вбрання модель доповнила такими самими чоботами на грубій підошві і з ремінцями. У руці вона тримала червону містку сумку з логотипом бренду.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Кемпбелл зробила ідеально рівне укладання з чубчиком, яке прикрасила синіми пасмами, вечірній макіяж із золотисто-чорними тінями на повіках і помадою ягідного відтінку. У вухах у неї були діамантові сережки, на шиї червоний кулон-камінчик на делікатному золотому ланцюжку, а на руках – каблучки з камінням.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл без бюстгальтера відвідала вечір ювелірного бренду Chopard Art Evening, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю.

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